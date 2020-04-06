2020-04-06T17:40:49+03:00
Общество

Панков: В сложный период ремонт тротуаров требует повышенных мер безопасности

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Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале «Пара слов» ответил на волнующий жителей вопрос о реализации благотворительного проекта Вячеслава Володина по ремонту тротуаров в Саратове.

- Сегодня обсуждали с общественными советами и местной властью, как будет проходить ремонт тротуаров по проекту Володина во всех районах Саратова. Формат общения был непривычный: не личная встреча, а видеосвязь. Но это необходимо, чтобы исключить возможность распространения инфекции.

Многие саратовцы с нетерпением ждут, когда будут приведены в порядок тротуары на их улицах. Звонят и пишут в социальные сети, спрашивают, не помешает ли работам сложная эпидемиологическая ситуация. Отмечу – организации сферы дорожного хозяйства относятся к числу непрерывно действующих, а значит, по рекомендациям Министерства труда и социальной защиты РФ, имеют право не прекращать деятельность в период нерабочих дней.

Конечно, при ремонтных работах должны соблюдаться меры безопасности. Об этом говорили и с дорожниками, и с представителями общественных советов. Нужно помнить о соблюдении норм и правил, использовании индивидуальных средств защиты. А контроль качества и здоровья первичен, – пишет Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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