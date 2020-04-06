Дезинфекция подъездов в Саратове при коронавирусе: все больше управляющих компаний проводят обработку домов

6 Апр 2020 2020-04-06T16:42:01+03:00

Дезинфекция подъездов жилых домов в Саратове. Фото ГЖИ по Саратовской области

Изменить размер текста: A A

В субботу и воскресенье в Саратове продолжилась обработка жилых домов дезинфицирующими веществами.

Как сообщили «КП-Саратов» в Госжилинспекции, несмотря на то, что мера не является обязательной, все больше управляющих компаний проявляют сознательность.

Работы провели: «УК «Фрегат», «Домовик», «Стимул», «Умный Дом Поволжья», «Волжская Саратов», «Соколовогорская ЖЭК», «Умный дом», «Лад», «Лесной Городок», «Дома образцового содержания», «Гермес» и другие.

Были обработаны, в частности, дома по адресам: Загорная, 2, 1-й Соколовогорский проезд, 13, Бакинская, 6, 7, Вишневая, 11, 13, 15, 15а, Телеграфная, 13, Техническая, 14в, Орджоникидзе, 11, 12, 14, Набережная, 1, Московская, 32, Чернышевского, 169, Радищева, 27, Ароновой, 6, Мичурина, 47/41, Астраханская, 50/60а, Большая Казачья, 113/38, Чернышевского 89, Куприянова 11, Еремина, 7а, Кутякова, 27, Орджоникидзе 1, 1-й, Урожайный проезд, 1, Дальняя, 44а и 63, Астраханская, 50/60а, Сакко и Ванцетти, 59, 4-й проезд Чернышевского, 6Б, 4-й проезд Чернышевского, 6, Д, 5-й проезд Динамовский, 10а, Киевская, 8а, Пономарева, 21 и 23, Плякина. 1, 1а, 3, 3а, Трынина, 2, 4, 4а, Огородная, 158, Академика Семенова, 11, 11а, 11Б, 13, Усть-Курдюмская, 25, Лисина, 10, 11а, Еремина, 1, 3, Гвардейская, 5а, 5Б.

ИСТОЧНИК KP.RU