2020-04-06T16:29:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Радаев выступил с обращением к населению по ситуации с коронавирусом: Самоизоляция — обязательная мера безопасности

В регионе с этой недели начинается выпуск антисептиков
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Радаев обратился к населению Саратовской области.

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Губернатор Валерий Радаев 6 апреля обратился к жителям Саратовской области с призывом соблюдать режим самоизоляции.

- Хотел бы выразить признательность всем, кто соблюдает режим самоизоляции. Это обязательная мера безопасности. В группе особого риска — пожилые люди. Огромное спасибо всем, кто помогает пожилым людям и инвалидам, — сказал Радаев.

Он сообщил, что сегодня предприятия региона выпускают 100 тыс. масок в день, шьют защитные костюмы. На этой неделе местное предприятие получает лицензию на изготовление антисептиков, и до конца месяца власти обещают сбалансировать ситуацию с их нехваткой.

Радаев напомнил, что также предпринимаются меры по поддержке малого и среднего бизнеса, возобновилась работа ряда системообразующих предприятий.

Он рассказал также, как в сложной эпидемиологической ситуации власти работают для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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