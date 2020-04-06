Губернатор Радаев выступил с обращением к населению по ситуации с коронавирусом: Самоизоляция — обязательная мера безопасности
Радаев обратился к населению Саратовской области.
Губернатор Валерий Радаев 6 апреля обратился к жителям Саратовской области с призывом соблюдать режим самоизоляции.
- Хотел бы выразить признательность всем, кто соблюдает режим самоизоляции. Это обязательная мера безопасности. В группе особого риска — пожилые люди. Огромное спасибо всем, кто помогает пожилым людям и инвалидам, — сказал Радаев.
Он сообщил, что сегодня предприятия региона выпускают 100 тыс. масок в день, шьют защитные костюмы. На этой неделе местное предприятие получает лицензию на изготовление антисептиков, и до конца месяца власти обещают сбалансировать ситуацию с их нехваткой.
Радаев напомнил, что также предпринимаются меры по поддержке малого и среднего бизнеса, возобновилась работа ряда системообразующих предприятий.
Он рассказал также, как в сложной эпидемиологической ситуации власти работают для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU