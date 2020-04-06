Во время самоизоляции саратовским школьникам начали выдавать продуктовые наборы
Сегодня, 6 апреля 2020 года, саратовским школьникам, детям из малообеспеченных семей, начали выдавать продуктовые наборы. На прошлой неделе мерой поддержки уже воспользовались школьники Ртищевского района.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, речь идет о детях из малоимущих, многодетных семей, сирот, тех, кто остался без попечения родителей, находится под опекой, инвалидов, детях из семей, находящихся в социально опасном положении, а также с ограниченными возможностями здоровья, детях беженцев и вынужденных переселенцев.
Всего под эти категории попадают более 16 тыс. несовершеннолетних.
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Одними из первых выдавать наборы начали в школах Волжского района.
- На основании постановления правительства Саратовской области мы выдаем сухие пайки школьникам, которые входят в льготные категории. В нашем лицее таких 151 человек. Сегодня выдача сухого пайка началась в десять часов утра, и уже более 60 человек получили продукты, — рассказала директор лицея №106 Ирина Шеремет.
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В состав набора входит сахар, сгущенное молоко, крупы, макаронные изделия, кондитерские изделия в индивидуальной упаковке и сок — наполнение рассчитано на десять дней. Родители школьников отметили, что довольны такой мерой поддержки.
На сегодняшнем брифинге Ирина Чинаева, замминистра образования Саратовской области — начальник управления общего и дополнительного образования рассказала о получении наборов. На детей, которые получали горячие питание, оформили льготы, и теперь они получают такую поддержку на сумму 20 рублей в день.
В 25 муниципалитетах ведется работа по формированию наборов.
Чиновница призвала родителей следить за сайтами школ, чтобы узнать, в какой день можно получить продукты.
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ИСТОЧНИК KP.RU