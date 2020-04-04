2020-04-04T08:06:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Выдача бесплатных продуктовых наборов школьникам Саратовской области во время самоизоляции: кто и где может получить

Поддержку уже получили ученики школ Ртищевского района
Дарья Вострикова
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На заседании оперативного штаба Саратовской области по противодействию коронавирусу было решено на средства, предусмотренные для льготного питания отдельных категорий школьников, выдать продуктовые наборы (сухие пайки).

Эту меру поддержки с 1 по 3 апреля получили более 1,5 тыс. учеников из школ Ртищевского района, о чем рассказала в своем профиле соцсети Instagram глава этого района Светлана Макогон.

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Напомним, продуктовые наборы могут получить школьники с 1 по 11 класс — дети из малоимущих и многодетных семей, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой, и другие категории обучающихся.

Ранее сообщалось, что министерство образования поставило перед муниципалитетами области задачу рассчитать сумму на каждого ребенка для предоставления этой адресной компенсации. Вопрос нужно решить до 6 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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