Выдача бесплатных продуктовых наборов школьникам Саратовской области во время самоизоляции: кто и где может получить
На заседании оперативного штаба Саратовской области по противодействию коронавирусу было решено на средства, предусмотренные для льготного питания отдельных категорий школьников, выдать продуктовые наборы (сухие пайки).
Эту меру поддержки с 1 по 3 апреля получили более 1,5 тыс. учеников из школ Ртищевского района, о чем рассказала в своем профиле соцсети Instagram глава этого района Светлана Макогон.
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Напомним, продуктовые наборы могут получить школьники с 1 по 11 класс — дети из малоимущих и многодетных семей, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой, и другие категории обучающихся.
Ранее сообщалось, что министерство образования поставило перед муниципалитетами области задачу рассчитать сумму на каждого ребенка для предоставления этой адресной компенсации. Вопрос нужно решить до 6 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU