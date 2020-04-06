Саратовским школьникам предложили использовать другие формы обучения на время проблем с интернетом

6 Апр 2020 2020-04-06T14:46:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовцам объяснили причины проблем с дистанционным обучением школьников через интернет.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», речь об этом сегодня шла на брифинге в министерстве здравоохранения, где присутствовала Ирина Чинаева, заместитель министра образования Саратовской области — начальник управления общего и дополнительного образования.

- Сегодня во всех образовательных организациях — школах, вузах — возобновлен учебный процесс, и он проходит в дистанционном режиме. На горячую линию поступает много обращений, что интернет не справляется, так как одномоментно подключились около двух тыс. организаций, технические трудности возможны. Мы работаем с «Ростелекомом», как самым крупным поставщиком услуг, вопрос решает также Минпросвещения России, — отметила Ирина Чинаева.

При этом она подчеркнула, что дистанционное обучение предполагает не только интернет, но общение с преподавателями и получение заданий через телефонные мессенджеры, работа по индивидуальным учебным планам (этот вариант используется в отдаленных районах, где существуют проблемы с интернетом и сотовой связью). Кроме того, сейчас работают множество бесплатных образовательных порталов, где можно выбрать и тему изучения, и способ подачи материала. Но в этом случае обязательно надо все согласовать с учителем, потому что учебный план определяется школой.

- Хочу обратиться к родителям, детям — безусловно, формат будет отлажен. И мы завершим программу в полном объеме. Давайте мы вместе наладим дистанционный режим работы, чтобы не пострадало качество обучения, — призвала чиновница.

Для разъяснения возникающих вопросов родители могут обратиться на круглосуточную горячую телефонную линию министерства образования Саратовской области — (8452) 49-21-07.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала о жалобах граждан, что доступ к сайту Дневник.ру закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU