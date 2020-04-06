Режим самоизоляции: дистанционное обучение школьников в Саратове может быть сорвано

6 Апр 2020 2020-04-06T09:00:18+03:00

Так сейчас выглядит сайт Дневник.ру

Система выдает сбой, и сайты не открываются

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Жители Саратова и области жалуются на невозможность детей дистанционно продолжать обучение в школе.

Как сообщили «КП-Саратов» несколько родителей, система «Дневник.ру», где дети должны работать, с утра зависла.

Школьники не могут продолжать обучение

В родительских чатах участники активно обсуждают проблему. Однако пока внятного разъяснения со стороны учителей, которые сами не понимают, что происходит, не поступило.

При этом еще накануне сайт свободно открывался. Предположительно, проблема могла возникнуть из-за перегрузки сервера, так как сразу много детей подключилось к нему.

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ИСТОЧНИК KP.RU