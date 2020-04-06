2020-04-06T09:00:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции: дистанционное обучение школьников в Саратове может быть сорвано

Система выдает сбой, и сайты не открываются
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Так сейчас выглядит сайт Дневник.руТак сейчас выглядит сайт Дневник.ру
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Жители Саратова и области жалуются на невозможность детей дистанционно продолжать обучение в школе.

Как сообщили «КП-Саратов» несколько родителей, система «Дневник.ру», где дети должны работать, с утра зависла.

Школьники не могут продолжать обучение

Школьники не могут продолжать обучение

В родительских чатах участники активно обсуждают проблему. Однако пока внятного разъяснения со стороны учителей, которые сами не понимают, что происходит, не поступило.

При этом еще накануне сайт свободно открывался. Предположительно, проблема могла возникнуть из-за перегрузки сервера, так как сразу много детей подключилось к нему.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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