Федор Смолов объяснил свой отъезд в Россию из Испании

6 Апр 2020 2020-04-06T11:11:50+03:00

Футболист отметил, что по первому требованию клуба будет счастлив вернуться

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Футболист Федор Смолов, уроженец Саратова, объяснил свое возвращение в Россию из Испании, где он выступает за клуб «Сельта».

- В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к моей семье, — написал Смолов в своем Instagram.

Футболист поблагодарил клуб за понимание и подчеркнул, что информировал «Сельту» обо всех шагах. Также Смолов заявил, что при первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба будет счастлив вернуться.

Ранее отмечалось, что своим отъездом Смолов нарушил условия карантина по коронавирусу в Испании, ему грозит наказание от «Сельты».

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ИСТОЧНИК KP.RU