Федор Смолов объяснил свой отъезд в Россию из Испании
Футболист Федор Смолов, уроженец Саратова, объяснил свое возвращение в Россию из Испании, где он выступает за клуб «Сельта».
- В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к моей семье, — написал Смолов в своем Instagram.
Футболист поблагодарил клуб за понимание и подчеркнул, что информировал «Сельту» обо всех шагах. Также Смолов заявил, что при первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба будет счастлив вернуться.
Ранее отмечалось, что своим отъездом Смолов нарушил условия карантина по коронавирусу в Испании, ему грозит наказание от «Сельты».
-----------------
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU