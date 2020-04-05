2020-04-05T18:53:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Федор Смолов самовольно прилетел из Испании в Россию

Футболисту «Сельты» грозит наказание
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Футболист Федор Смолов, уроженец Саратова, покинул Испанию и вернулся в Россию.

Как сообщает издание Marca.com, сделано это было без разрешения клуба «Сельта», за который выступает спортсмен.

При этом Смолов нарушил условия карантина. В Испании сейчас введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Сообщается, что ранее футболист неоднократно запрашивал разрешение на поездку на родину по личному делу, но ему было отказано. После этого Смолову удалось прилететь в Россию на частном самолете. Он сообщил, что вернется после решения личных дел. Тем не менее, ему грозит наказание от клуба.

Кроме него клуб покинул датский полузащитник Пионе Систо.

Напомним, Федор Смолов начал свою футбольную карьеру в Саратове, где играл за молодежную команду «Сокол».

ИСТОЧНИК KP.RU

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