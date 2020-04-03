2020-04-03T17:42:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Саратовской области: в детсадах продолжат работу дежурные группы

Записаться можно через комитет образования в администрации
Дарья Вострикова
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Образовательные организации Саратовской области с 6 по 30 апреля будут работать дистанционно.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, дети и педагоги продолжат находится в режиме самоизоляции в соответствии с Указом Президента РФ.

Получать знания школьники будут на дому.

В помощь тем, кто работает, в детских садах продолжат работать дежурные группы. Родители, которые не могут оставить ребенка дома, могут обратиться в муниципальный орган управления образованием.

Для вопросов есть круглосуточная «горячая линия» министерства образования региона – (8452) 49-21-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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