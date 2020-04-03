Режим самоизоляции в Саратовской области: в детсадах продолжат работу дежурные группы
Образовательные организации Саратовской области с 6 по 30 апреля будут работать дистанционно.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, дети и педагоги продолжат находится в режиме самоизоляции в соответствии с Указом Президента РФ.
Получать знания школьники будут на дому.
В помощь тем, кто работает, в детских садах продолжат работать дежурные группы. Родители, которые не могут оставить ребенка дома, могут обратиться в муниципальный орган управления образованием.
Для вопросов есть круглосуточная «горячая линия» министерства образования региона – (8452) 49-21-07.
ИСТОЧНИК KP.RU