2020-04-05T20:03:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Саратовская больница начала проводить тесты на коронавирус

Исследовать будут контактных граждан и медработников
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Лаборатория ПЦР-диагностики в Саратовской детской инфекционной клинической больнице №5 Саратова начала проводить тесты на коронавирус.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, здесь будут обследовать пробу от контактных лиц и медработников, которые заняты в лечении граждан с подозрением на COVID-19.

За первый день работу, 4 апреля, уже исследовано 42 пробы. Все показали отрицательный результат

Впоследствии аналогичные лаборатории появятся в других медучреждениях Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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