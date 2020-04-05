Саратовская больница начала проводить тесты на коронавирус

5 Апр 2020 2020-04-05T20:03:49+03:00

Исследовать будут контактных граждан и медработников

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Лаборатория ПЦР-диагностики в Саратовской детской инфекционной клинической больнице №5 Саратова начала проводить тесты на коронавирус.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, здесь будут обследовать пробу от контактных лиц и медработников, которые заняты в лечении граждан с подозрением на COVID-19.

За первый день работу, 4 апреля, уже исследовано 42 пробы. Все показали отрицательный результат

Впоследствии аналогичные лаборатории появятся в других медучреждениях Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU