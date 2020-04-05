Саратовская больница начала проводить тесты на коронавирус
Исследовать будут контактных граждан и медработников
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Лаборатория ПЦР-диагностики в Саратовской детской инфекционной клинической больнице №5 Саратова начала проводить тесты на коронавирус.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, здесь будут обследовать пробу от контактных лиц и медработников, которые заняты в лечении граждан с подозрением на COVID-19.
За первый день работу, 4 апреля, уже исследовано 42 пробы. Все показали отрицательный результат
Впоследствии аналогичные лаборатории появятся в других медучреждениях Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU