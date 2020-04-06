Неделя в Саратове начнется с похолодания
Ожидается дождь, возможен мокрый снег
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В понедельник, 6 апреля, в Саратовской области ожидается прохладная и дождливая погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу метеорологов областного Гидрометцентра, сохранится облачная погода. Временами возможны прояснения.
При этом ожидается мокрый снег и дождь в отдельных районах. Температура до +4…+9 градусов.
Ветер будет дуть с северо-запада, при порывах его скорость составит до 20 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU