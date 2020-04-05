Более 200 саратовских бизнесменов написали открытое письмо Вячеславу Володину
Предприниматели просят рассмотреть возможность поддержки
Вячеславу Володину передали письмо от саратовских бизнесменовФото: Дарья Вострикова
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Саратовские бизнесмены обратились к председателю Государственной думы России Вячеславу Володину с открытым письмом.
Как сообщает группа сторонников Вячеслава Володина в соцсети Instagram, бизнесмены просят помощи в сложившейся ситуации.
В частности, предлагается несколько мер поддержки в условиях введенных нерабочих дней.
Под письмом подписались более 200 человек. Обращение уже передано Вячеславу Володину.
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ИСТОЧНИК KP.RU