Росгвардейцы во время патрулирования улиц Саратова задержали трех мужчин
В Саратове росгвардейцы задержали двух мужчин.
Как рассказали «КП-Саратов» в Росгвардии, их подозревают в незаконном обороте наркотиков.
Во время патрулирования улицы Навашина сотрудники ведомства увидели машину без номеров. В салоне автомобиля находились двое мужчин, один из них попытался выбросить пакетик, а второй – сбежать.
На место были вызваны полицейские, которые изъяли пакетик. В нем оказался наркотик.
На улице Высокая также был задержан водитель автомобиля Ford. В салоне иномарки был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом. Начата проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU