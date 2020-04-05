2020-04-05T17:48:41+03:00
Происшествия

Росгвардейцы во время патрулирования улиц Саратова задержали трех мужчин

У них были найдены пакетики с подозрительными веществами
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В Саратове росгвардейцы задержали двух мужчин.

Как рассказали «КП-Саратов» в Росгвардии, их подозревают в незаконном обороте наркотиков.

Во время патрулирования улицы Навашина сотрудники ведомства увидели машину без номеров. В салоне автомобиля находились двое мужчин, один из них попытался выбросить пакетик, а второй – сбежать.

На место были вызваны полицейские, которые изъяли пакетик. В нем оказался наркотик.

На улице Высокая также был задержан водитель автомобиля Ford. В салоне иномарки был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом. Начата проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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