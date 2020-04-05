На время самоизоляции жители Ленинского района остались без горячей воды

5 Апр 2020 2020-04-05T15:48:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Десятки домов на улицах Ленинского района Саратова в воскресенье 5 апреля остались без горячей воды.

Как сообщает информационный портал по вопросам качества горячего водоснабжения и отопления, это связано с отключением электроэнергии в котельной на улице Мира, 7б.

На неопределенный срок отключена горячая вода в домах на улицах Международная, Мира, Одесская, Международном проезде, площади Ленина и 2-м Одесском переулке.

ИСТОЧНИК KP.RU