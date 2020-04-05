На время самоизоляции жители Ленинского района остались без горячей воды
Причина – отключение света в котельной
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Десятки домов на улицах Ленинского района Саратова в воскресенье 5 апреля остались без горячей воды.
Как сообщает информационный портал по вопросам качества горячего водоснабжения и отопления, это связано с отключением электроэнергии в котельной на улице Мира, 7б.
На неопределенный срок отключена горячая вода в домах на улицах Международная, Мира, Одесская, Международном проезде, площади Ленина и 2-м Одесском переулке.
ИСТОЧНИК KP.RU