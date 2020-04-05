Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП напротив бывшего КП ГИБДД в Саратове

5 Апр 2020 2020-04-05T15:36:56+03:00

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В Саратове днем 5 апреля автомобиль Mitsubishi врезался в столб.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла примерно в 15 часов напротив дома №42 по улице Аэропорт. Примечательно, что ранее там находился КП Госвтоинспекции.

По предварительным данным, 70-летний водитель иномарки не справился с управлением. Он и три пассажирки – 68, 46 и двух лет – были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU