2020-04-05T15:36:56+03:00
Происшествия

Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП напротив бывшего КП ГИБДД в Саратове

Иномарка врезалась в столб
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ДТП на улице Аэропорт в СаратовеДТП на улице Аэропорт в Саратове
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В Саратове днем 5 апреля автомобиль Mitsubishi врезался в столб.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла примерно в 15 часов напротив дома №42 по улице Аэропорт. Примечательно, что ранее там находился КП Госвтоинспекции.

По предварительным данным, 70-летний водитель иномарки не справился с управлением. Он и три пассажирки – 68, 46 и двух лет – были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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