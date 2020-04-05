Вячеслав Володин призвал сообщать о нарушениях при реструктуризации кредитов во время самоизоляции

5 Апр 2020 2020-04-05T13:42:37+03:00

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выступил с разъяснениями по вопросу реструктуризации кредитов.

Видео опубликовано в группе сторонников Володина в соцсети Instagram.

- Государственная Дума приняла закон. В четверг он одобрен Советом Федерации. В пятницу его подписал Президент. В субботу Правительство РФ выпустило Постановление. В понедельник нормы закона неукоснительно будут реализовываться всеми банками нашей страны, – заявил Володин.

По словам спикера ГД, за исполнением норм будет следить Центробанк.

- Региональное подразделение Центрального Банка обязано, в том числе, следить за тем, как банки обрабатывают ваши заявления, как они ведут диалог, как решается вопрос по реструктуризации кредитов, – отметил Вячеслав Володин.

Он призвал в случае каких-то нарушений писать в группу volodin.saratov.

- Будем оперативно вам отвечать, вмешиваться в эту ситуацию. Нам необходимо объединить усилия, больше вести диалог. И если у кого-то случаются проблемы, стараться помогать их решить, – сказал председатель ГД.

ИСТОЧНИК KP.RU