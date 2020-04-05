Вячеслав Володин призвал сообщать о нарушениях при реструктуризации кредитов во время самоизоляции
Вячеслав Володин о реструктуризации кредитов.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выступил с разъяснениями по вопросу реструктуризации кредитов.
Видео опубликовано в группе сторонников Володина в соцсети Instagram.
- Государственная Дума приняла закон. В четверг он одобрен Советом Федерации. В пятницу его подписал Президент. В субботу Правительство РФ выпустило Постановление. В понедельник нормы закона неукоснительно будут реализовываться всеми банками нашей страны, – заявил Володин.
По словам спикера ГД, за исполнением норм будет следить Центробанк.
- Региональное подразделение Центрального Банка обязано, в том числе, следить за тем, как банки обрабатывают ваши заявления, как они ведут диалог, как решается вопрос по реструктуризации кредитов, – отметил Вячеслав Володин.
Он призвал в случае каких-то нарушений писать в группу volodin.saratov.
- Будем оперативно вам отвечать, вмешиваться в эту ситуацию. Нам необходимо объединить усилия, больше вести диалог. И если у кого-то случаются проблемы, стараться помогать их решить, – сказал председатель ГД.
ИСТОЧНИК KP.RU