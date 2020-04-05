Саратовец возмутился отсутствием рощи в «Роще памяти»

5 Апр 2020 2020-04-05T12:33:18+03:00

На пустыре пока только несколько саженцев и плакат. Фото Юрия Сотникова

Высаженные пять лет назад деревца почти не выросли

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Житель Саратова возмутился отсутствием рощи на месте «Рощи памяти» в поселке Юбилейный.

Соответствующий пост опубликовал в соцсети «Вконтакте» Юрий Сотников.

Он подтвердил свои слова фотографиями. На пустыре имеются несколько саженцев и плакат, гласящий, что «Роща памяти» была высажена к 70-летию Победы. Это действительно произошло 18 апреля 2015 года.

Деревья высадили к 70-летию Победы. Фото Юрия Сотникова

Комментаторы считают, что за пять лет деревья просто не успели подрасти.

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ИСТОЧНИК KP.RU