Саратовец возмутился отсутствием рощи в «Роще памяти»
Житель Саратова возмутился отсутствием рощи на месте «Рощи памяти» в поселке Юбилейный.
Соответствующий пост опубликовал в соцсети «Вконтакте» Юрий Сотников.
Он подтвердил свои слова фотографиями. На пустыре имеются несколько саженцев и плакат, гласящий, что «Роща памяти» была высажена к 70-летию Победы. Это действительно произошло 18 апреля 2015 года.
Деревья высадили к 70-летию Победы. Фото Юрия Сотникова
Комментаторы считают, что за пять лет деревья просто не успели подрасти.
--------
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU