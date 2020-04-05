Замминистра транспорта не нашел недостатков в дезинфекции саратовских автобусов
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Иван Козаченко возглавил рейд по проверке дезинфекции общественного транспорта.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусу, чиновник побывал у стадиона «Волга», где осмотрел автобусы маршрутов №226К «Стадион Волга – поселок Красный Текстильщик», №22 «Стадион Волга – поселок Увек», а также такси.
Замминистра не нашел существенных недочетов и остался удовлетворен тем, как исполняются рекомендованные Роспотребнадзором мероприятия. В частности, водители и кондукторы обеспечены масками, перчатками и антисептиками. Салоны автобусов моют, дезинфицируют после каждого рейса.
Единственной претензией стало отсутствие памятки о коронавирусе в салоне одного автобуса.
- Наша задача – минимизировать возможность пассажиров получить инфекцию в общественном транспорте, – заявил Иван Козаченко.
ИСТОЧНИК KP.RU