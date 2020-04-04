Режим самоизоляции в Саратовской области: поездку на кладбища в Пасху могут запретить
На брифинге оперативного штаба в правительстве Саратовской области был поднят вопрос о массовых мероприятиях на Пасху и День Победы.
- По поводу Пасхи и закрытию кладбищ. С учетом указа Президента России, никаких массовых сборов быть не должно. Это важная тема. Мы отдельно вернемся к ней и будем выносить решение по работе кладбищ в эти дни, – отметил Александр Стрелюхин, председатель правительства Саратовской области.
Что касается 9 Мая, то тут ситуация другая.
- Празднование Дня Победы никто с повестки не снимал. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Задача и желание такое есть – провести этот праздник, как положено. Проводится работа по вручению памятных медалей ветеранам, – заявил председатель правительства.
Стрелюхин также ответил на вопрос о весеннем призыве. Он ведется, его никто не отменял, но отправку в войска перенесли на 20 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU