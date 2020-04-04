2020-04-04T09:59:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Саратовской области: поездку на кладбища в Пасху могут запретить

Празднование Дня Победы пока не отменяется
Поделиться:
Массовое скопление людей на Пасху могут запретитьМассовое скопление людей на Пасху могут запретитьФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

На брифинге оперативного штаба в правительстве Саратовской области был поднят вопрос о массовых мероприятиях на Пасху и День Победы.

- По поводу Пасхи и закрытию кладбищ. С учетом указа Президента России, никаких массовых сборов быть не должно. Это важная тема. Мы отдельно вернемся к ней и будем выносить решение по работе кладбищ в эти дни, – отметил Александр Стрелюхин, председатель правительства Саратовской области.

Что касается 9 Мая, то тут ситуация другая.

- Празднование Дня Победы никто с повестки не снимал. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Задача и желание такое есть – провести этот праздник, как положено. Проводится работа по вручению памятных медалей ветеранам, – заявил председатель правительства.

Стрелюхин также ответил на вопрос о весеннем призыве. Он ведется, его никто не отменял, но отправку в войска перенесли на 20 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим самоизоляции в Саратовской области: поездку на кладбища в Пасху могут запретить
С 1 апреля ужесточены штрафы за работу предприятий в Саратовской области
Жителей Саратовской области призвали не верить фейкам о компенсации за карантин
В Саратове рецидивист украл из квартиры валюту и бинокль
Александр Стрелюхин проводит брифинг по ситуации по коронавирусу в Саратовской области
В Саратове молодой водитель ВАЗ-2114 сбил женщину
В Саратове двое парней украли аппарат со жвачками
Жительница Саратова после звонка мошенника лишилась 105 тыс. рублей
Донорам Саратова рассказали о порядке сдачи крови в период самоизоляции
Выдача бесплатных продуктовых наборов школьникам Саратовской области во время самоизоляции: кто и где может получить
Погода в субботу в Саратовской области: температура воздуха поднимется до +18
Число заболевших коронавирусом в Саратове на 4 апреля 2020 года составило 19 человек
Вячеслав Володин призвал пожилых саратовцев оставаться дома
Для удобства жителей региона Сбербанк увеличил количество офисов, открытых в нерабочую неделю
Поддержка предпринимателей в Саратове из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать
Александр Стрелюхин собирает срочный брифинг по коронавирусу в Саратовской области
В Саратов поступает партия «противочумных костюмов»
Молодежный министр о поправках в Конституцию: «Это шанс сохранить нашу национальную идентичность»