2020-04-04T09:18:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Стрелюхин проводит брифинг по ситуации по коронавирусу в Саратовской области

Он напомнил о главных изменениях, которые внесены в ограничительный режим
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В правительстве вновь собрали брифинг по ситуации с коронавирусомВ правительстве вновь собрали брифинг по ситуации с коронавирусомФото: Александр Уриевский
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Сегодня, 4 апреля, в правительстве Саратовской области проходит брифинг оперативного штаба по предупреждению распространению коронавируса. В президиуме – председатель правительства Александр Стрелюхин, зампреды правительства Игорь Пивоваров, Валентина Гречушкина и Василий Разделкин, министры здравоохранения Наталья Мазина и информации и печати Светлана Бакал, а также глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

Во вступительном слове Александр Стрелюхин рассказал о ситуации на сегодня и поблагодарил всех медицинских работников: врачей, медсестер, санитарок, которые «находятся на переднем крае обороны».

Председательствует - председатель правительства Александр Стрелюхин Фото: Александр Уриевский

Председательствует - председатель правительства Александр СтрелюхинФото: Александр Уриевский

- Неделя была непростая. Она дала возможность выполнить упреждающие действия по коронавирусу. Считаю, что на сегодня удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции, – заявил Стрелюхин.

Он также напомнил о некоторых уточнениях и изменениях в ограничительных мерах. Так, разрешены поездки на дачу и обратно, посещение нетрудоспособных граждан.

- Мы не закрывали границы Саратовской области, между районами. Все передвижения людей, связанные с дачным сезоном, ни коим образом не закрываются. Просьба, чтоб все понимали: каждый дачник – постарайтесь поменьше передвигаться. Никаких пикников, – обратился к дачникам Стрелюхин.

В перечень предприятий разрешенной деятельности, работники которых имеют право передвигаться, вошли, например, адвокаты, нотариусы, волонтеры.

В скором времени будет опубликован целый перечень предприятий, которые будут работать, со строгим соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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