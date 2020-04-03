Вячеслав Володин призвал пожилых саратовцев оставаться дома

3 Апр 2020 2020-04-03T21:46:52+03:00

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин обратился к представителям старшего поколения.

Об этом сообщает канал группы сторонников спикера в Instagram-канале volodin.saratov.

- Хочу обратиться к нашему старшему поколению, тем кто сегодня в связи с вирусом находится в группе риска. Очень важно, чтобы вы услышали меня. Мы вас любим. Мы вас должны сберечь.

И просьба одна: находитесь дома. Может быть, дача, где вы трудитесь, и во многом это для вас составляет смысл жизни. Квартира, дача. Никаких коммуникаций, никаких посещений людных мест. И постарайтесь соблюсти именно этот режим.

И еще вот о чем: сейчас появилось очень много людей, предлагающих сомнительные лекарства, обереги. Не ведитесь на эти разговоры, на обаяние не поддавайтесь. Есть и такие негодяи.

Просьба одна: соблюдайте режим самоизоляции, делайте все, то что сегодня рекомендуют врачи.

Берегите себя. Мы вас любим, и для нас крайне важно, чтобы вы не подверглись никаким вирусам. Здоровья и еще раз здоровья, – пожелал Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU