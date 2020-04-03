Вячеслав Володин призвал пожилых саратовцев оставаться дома
Вячеслав Володин обратился к пожилым людям, призвав соблюдать самоизоляцию.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин обратился к представителям старшего поколения.
Об этом сообщает канал группы сторонников спикера в Instagram-канале volodin.saratov.
- Хочу обратиться к нашему старшему поколению, тем кто сегодня в связи с вирусом находится в группе риска. Очень важно, чтобы вы услышали меня. Мы вас любим. Мы вас должны сберечь.
И просьба одна: находитесь дома. Может быть, дача, где вы трудитесь, и во многом это для вас составляет смысл жизни. Квартира, дача. Никаких коммуникаций, никаких посещений людных мест. И постарайтесь соблюсти именно этот режим.
И еще вот о чем: сейчас появилось очень много людей, предлагающих сомнительные лекарства, обереги. Не ведитесь на эти разговоры, на обаяние не поддавайтесь. Есть и такие негодяи.
Просьба одна: соблюдайте режим самоизоляции, делайте все, то что сегодня рекомендуют врачи.
Берегите себя. Мы вас любим, и для нас крайне важно, чтобы вы не подверглись никаким вирусам. Здоровья и еще раз здоровья, – пожелал Вячеслав Володин.
ИСТОЧНИК KP.RU