2020-04-03T21:32:33+03:00
Общество

Для удобства жителей региона Сбербанк увеличил количество офисов, открытых в нерабочую неделю

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Для удобства жителей региона в Саратове и области увеличено количество офисов Сбербанка открытых в нерабочую неделю. На 4 апреля получить банковские услуги можно будет в 66 филиалах города и области 5 апреля выходной

В Саратовской области в связи с выплатой пенсии возможно временное увеличение клиентопотока в офисах банка. Сотрудники предпринимают все меры для того, чтобы максимально быстро обслужить клиентов и рекомендуют клиентам сохранять дистанцию в 1,5 метра друг от друга.

Тем не менее Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления. Сбербанк остается надежным банком и партнером, и все наши сервисы, как всегда, бесперебойно работают для клиентов. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на нашем сайте собрана вся полезная информация.

Подробнее об онлайн-сервисах для физических лиц можно узнать на сайте банка: https://www.sberbank.ru/ru/person/help/remotebank

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ИСТОЧНИК KP.RU

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