Поддержка предпринимателей в Саратове из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать

3 Апр 2020 2020-04-03T20:07:19+03:00

Налоговые каникулы в Саратове вводятся для предприятий нескольких сфер деятельности

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Правительство Саратовской области вносит в облдуму первый срочный пакет законов для поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом на брифинге заявила министр экономразвития Региона Юлия Швакова.

Первый пакет вносит изменения в четыре закона области.

Первое – в закон по упрощенной системе налогообложения еще для 13 видов деятельности. Для них ставки налогов снижаются.

В списке таких предприятий организации общепита, культуры, досуга, физкультуры, бытовых услуг, в том числе парикмахерских, туризма и другие.

Ставка где учитываются доходы снижается с 6 до 2%, доходы минус расходы - с15 до 7,5% по действующим 10 видам деятельности и сейчас к ним добавляются ещё 13 видов.

Второе, в патентную систему вносят изменения - в два раза снижают сборы с квадратного метра. С тех, кто платил 48 тыс. рублей с 1 кв м снижается до 24 тыс. рублей.

Для предпринимателя где-нибудь в сельской местности налог составит всего 9 тыс. рублей в год при патентной системе налогообложения.

Третье, изменения в транспортный налог – налоговые каникулы в Саратове из-за коронавируса временно освобождают от него перевозчиков в сфере общественного транспорта.

Четвертое, налог на имущество, освобождаются общепиты и места отдыха – санатории, гостиницы и т.д.

- Параллельно готовится второй пакет законов для помощи бизнесу, к примеру, там есть освобождение от налога на имущество для арендодателей, при условии снижения аренды для бизнеса, - рассказала Юлия Швакова на брифинге 3 апреля.

Поправки первого пакета коснутся 6,5 тысячи субъектов предпринимательской деятельности, где работают около 100 тысяч человек.

Бюджету области это обернется выпадением 280 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU