В Саратов поступает партия «противочумных костюмов»

3 Апр 2020 2020-04-03T19:50:51+03:00

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Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина ответила о готовности 2-й горбольницы к приему пациентов с коронавирусом.

- На сегодня полностью освобожден стационар второй горбольницы. Пациентов в учреждении нет, они выписаны. И сейчас завершается работа по развертыванию коечного фонда. Но нормативное значение, которое предусмотрено – 30% от объемов коек – они уже выполнены за счет трех стационаров, – рассказала Наталья Мазина.

Она отметила, что при этом работы продолжаются в оперативном режиме. Полностью все будет готово к приему пациентов уже

При этом Наталья Мазина отметила, что 2-я горбольница получила наибольшую сумму из резервного фонда правительства.

Также она ответила на вопрос председателя правительства Александра Стрелюхина о 197 млн рублей на развертывание коечного фонда, которые поступили из федерального бюджета.

- Они предусмотрены как на приобретение оборудования, так медикаментов и средств индивидуальной защиты. Сейчас руководителями учреждений заключаются договоры, – отметила Мазина.

По ее словам, самые большие вопросы по средства индивидуальной защиты. Но все было проработано и в Саратов поступает партия многоразовых защитных комбинезонов, так называемых «противочумных костюмов», поэтому они также будут распределены по учреждениям.

Александр Стрелюхин поручил до вторника 7 апреля подписать все необходимые документы и определены точные сроки поставки.

ИСТОЧНИК KP.RU