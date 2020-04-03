2020-04-03T19:50:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратов поступает партия «противочумных костюмов»

Александр Стрелюхин поручил до вторника завершить закупки лекарств, медоборудования и средств индивидуальной защиты
Поделиться:
Изменить размер текста:

Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина ответила о готовности 2-й горбольницы к приему пациентов с коронавирусом.

- На сегодня полностью освобожден стационар второй горбольницы. Пациентов в учреждении нет, они выписаны. И сейчас завершается работа по развертыванию коечного фонда. Но нормативное значение, которое предусмотрено – 30% от объемов коек – они уже выполнены за счет трех стационаров, – рассказала Наталья Мазина.

Она отметила, что при этом работы продолжаются в оперативном режиме. Полностью все будет готово к приему пациентов уже

При этом Наталья Мазина отметила, что 2-я горбольница получила наибольшую сумму из резервного фонда правительства.

Также она ответила на вопрос председателя правительства Александра Стрелюхина о 197 млн рублей на развертывание коечного фонда, которые поступили из федерального бюджета.

- Они предусмотрены как на приобретение оборудования, так медикаментов и средств индивидуальной защиты. Сейчас руководителями учреждений заключаются договоры, – отметила Мазина.

По ее словам, самые большие вопросы по средства индивидуальной защиты. Но все было проработано и в Саратов поступает партия многоразовых защитных комбинезонов, так называемых «противочумных костюмов», поэтому они также будут распределены по учреждениям.

Александр Стрелюхин поручил до вторника 7 апреля подписать все необходимые документы и определены точные сроки поставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поддержка предпринимателей в Саратове из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать
Александр Стрелюхин собирает срочный брифинг по коронавирусу в Саратовской области
В Саратов поступает партия «противочумных костюмов»
Молодежный министр о поправках в Конституцию: «Это шанс сохранить нашу национальную идентичность»
Наркодилеру из Саратова отказались смягчать срок за продажу синтетики
Мошенница оставила пенсионера из Саратова без 95 тыс. рублей
Трое жителей Саратовской области попались на нарушении самоизоляции
В Саратове больницу №2 перепрофилировали для размещения больных коронавирусом
Пропуска на перемещение в Саратовской области введут с 10 апреля
В магазине Заводского района торговали алкоголем по ночам
Юлия Швакова: цены на маски в Саратове вполне законны
Ограничение торговли алкоголем в Саратовской области: министр Юлия Швакова дала четкий ответ
Наталья Мазина выразила соболезнования родственникам первого умершего пациента с коронавирусом в Саратове
Режим самоизоляции в Саратовской области: в детсадах продолжат работу дежурные группы, школьники будут учиться дистанционно
Александр Стрелюхин о коронавирусе в Саратове: готовится нормативный акт о нерабочих днях
На саратовском предприятии начали производить антисептики
Житель Пензы месяц пил с саратовцем и забил его до смерти
На следующей неделе станет ясно, выплатят ли саратовцам по 10 тыс. рублей
Саратовцы смогут задать вопрос о пропускном режиме по горячей линии и в выходные
Самоизоляция в Саратове: пьяного водителя отправили на десять суток в камеру
Хроники коронавируса в Саратове: сети «Магнит» и «Пятерочка» объявили о снятии наценки на социально значимые товары
Панков: Здоровье и благополучие жителей — приоритет для «Единой России»
Замминистра Шувалов рассказал о количестве коек, подготовленных в Саратове для приема больных с коронавирусом
«Колдуна»-педофила из Новоузенска отправили в колонию на десять лет