Ограничение торговли алкоголем в Саратовской области: министр Юлия Швакова дала четкий ответ

3 Апр 2020 2020-04-03T19:24:36+03:00

В Саратовской области продажу алкоголя не запретят Фото: Ольга Симонова

Изменить размер текста: A A

Министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова заявила, что от Минэконома РФ им поступала рекомендация не запрещать торговлю алкоголем во время периода самоизоляции и выходных дней до конца апреля.

- Поэтому вопрос о приостановке торговли алкоголем не рассматривался в правительстве Саратовской области, — сказала Юлия Швакова.

.

ИСТОЧНИК KP.RU