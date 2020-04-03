Ограничение торговли алкоголем в Саратовской области: министр Юлия Швакова дала четкий ответ
Минэконом России дал свои рекомендации
В Саратовской области продажу алкоголя не запретятФото: Ольга Симонова
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Министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова заявила, что от Минэконома РФ им поступала рекомендация не запрещать торговлю алкоголем во время периода самоизоляции и выходных дней до конца апреля.
- Поэтому вопрос о приостановке торговли алкоголем не рассматривался в правительстве Саратовской области, — сказала Юлия Швакова.
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ИСТОЧНИК KP.RU