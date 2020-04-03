2020-04-03T17:55:04+03:00
Коронавирус Covid-19

На саратовском предприятии начали производить антисептики

Средства появятся в продаже на следующей неделе
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Саратовское предприятие готово выпускать 50 тонн дезинфицирующих средств в месяцСаратовское предприятие готово выпускать 50 тонн дезинфицирующих средств в месяц
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Саратовское предприятие приступило к выпуску дезинфицирующих средств.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, средства выпускаются в компактных емкостях в виде спрея и предназначены для нанесения на кожу.

По словам представителей производителя, средство является крайне эффективным обеззараживателем, поскольку содержит хлоргексидин. Для благоприятного воздействия на кожу в состав спрея также входят глицерин, декспантенол и ароматизатор.

Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 50 тонн такой продукции в месяц.

По данным руководства предприятия, сейчас новая продукция проходит сертификацию и должна появиться в продаже уже в конце следующей недели. Реализация будет осуществляться в том числе через сеть аптек «Vetar». Торговые точки этой компании расположены в Саратове, Балакове, Балашове, Ершове, Ивантеевке, Калининске, Красном Куте, Новоузенске, Петровске и Пугачеве. Также сейчас ведутся переговоры и с другими торговыми сетями.

Средство скоро появится в аптеках

Средство скоро появится в аптеках

ИСТОЧНИК KP.RU

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