Житель Пензы месяц пил с саратовцем и забил его до смерти

3 Апр 2020 2020-04-03T16:44:06+03:00

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Следователи Кировского района Саратова продолжают расследование уголовного дела по факту обнаружения трупа в квартире на улице Артиллерийская 1 апреля. Выяснились подробности преступления.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области, 54-летний мужчина в начале марта пригласил к себе 57-летнего приятеля, переехавшего в Пензу, повидаться с родственниками и пожить у него. С этого же времени оба начали пить. 29 марта во время очередной пьянки гость начал упрекать хозяина квартиры в том, что тот не уделяет должного внимания и заботы недавно скончавшейся матери.

Во время ссоры житель Пензы избил товарища кулаками по голове и груди, а после положил на кровать и ушел.

Через несколько дней, 1 апреля, злоумышленник понял, что натворил, и вернулся. Он стал расспрашивать местных жителей, не видели ли они его приятеля.

Одна из бдительных соседок заподозрила неладное и сообщила участковому. Тот проверил жилище и нашел труп.

Полиция быстро установила подозреваемого. Следователи предъявили ему обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, и отправили под стражу.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU