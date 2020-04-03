2020-04-03T16:44:06+03:00
Происшествия

Житель Пензы месяц пил с саратовцем и забил его до смерти

Труп нашли благодаря одной из соседок
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи Кировского района Саратова продолжают расследование уголовного дела по факту обнаружения трупа в квартире на улице Артиллерийская 1 апреля. Выяснились подробности преступления.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области, 54-летний мужчина в начале марта пригласил к себе 57-летнего приятеля, переехавшего в Пензу, повидаться с родственниками и пожить у него. С этого же времени оба начали пить. 29 марта во время очередной пьянки гость начал упрекать хозяина квартиры в том, что тот не уделяет должного внимания и заботы недавно скончавшейся матери.

Во время ссоры житель Пензы избил товарища кулаками по голове и груди, а после положил на кровать и ушел.

Через несколько дней, 1 апреля, злоумышленник понял, что натворил, и вернулся. Он стал расспрашивать местных жителей, не видели ли они его приятеля.

Одна из бдительных соседок заподозрила неладное и сообщила участковому. Тот проверил жилище и нашел труп.

Полиция быстро установила подозреваемого. Следователи предъявили ему обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, и отправили под стражу.

Расследование продолжается.

-----------------

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наталья Мазина выразила соболезнования родственникам первого умершего пациента с коронавирусом в Саратове
Режим самоизоляции в Саратовской области: в детсадах продолжат работу дежурные группы
Александр Стрелюхин о коронавирусе в Саратове: готовится нормативный акт о нерабочих днях
На саратовском предприятии начали производить антисептики
Житель Пензы месяц пил с саратовцем и забил его до смерти
На следующей неделе станет ясно, выплатят ли саратовцам по 10 тыс. рублей
Саратовцы смогут задать вопрос о пропускном режиме по горячей линии и в выходные
Самоизоляция в Саратове: пьяного водителя отправили на десять суток в камеру
Хроники коронавируса в Саратове: сети «Магнит» и «Пятерочка» объявили о снятии наценки на социально значимые товары
Панков: Здоровье и благополучие жителей — приоритет для «Единой России»
Замминистра Шувалов рассказал о количестве коек, подготовленных в Саратове для приема больных с коронавирусом
«Колдуна»-педофила из Новоузенска отправили в колонию на десять лет