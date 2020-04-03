В квартире на Артиллерийской нашли забитого до смерти 54-летнего мужчину

3 Апр 2020 2020-04-03T10:31:14+03:00

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В квартире одного из домов по улице Артиллерийская в Кировском районе Саратова 1 апреля был найден труп.

- Судебно-медицинское исследование установило, что 54-летний мужчина скончался от тупых травм груди и живота, а также массивной кровопотери, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и задержали подозреваемого — 57-летнего мужчину.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU