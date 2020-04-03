2020-04-03T16:45:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Саратовцы смогут задать вопрос о пропускном режиме по горячей линии и в выходные

Колл-центр администрации будет работать в субботу и воскресенье
Дарья Вострикова
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Колл-центр администрации Саратова продолжит свою работу и в выходные дни, чтобы жители могли задать вопросы о введении пропускного режима.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, сегодня поступило уже 130 звонков и 25 сообщений через интернет-мессенджеры.

Горожан интересовала информация о передвижении по городу, возможности сходить в банк или магазин, которые расположены далее 100 метров от жилища. Были возмущения насчет работы предприятий, не входящих в список важных для жизнеобеспечения города. Водители пожаловались, что их останавливали сотрудники ГИБДД с требованиями объяснить цель поездки, хотя передвижение по городу на личном транспорте не запрещено.

Обратиться в колл-центр можно с 8:00 до 20:00 по телефонам: 74-86-80, 74-86-87, 23-60-08 или написать в Viber и WhatsApp по номеру 8-927-227-96-35.

Кроме того, можно получить консультативно-психологическую помощь от специалистов по «телефону доверия»: 8-800-2000-122, круглосуточно и бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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