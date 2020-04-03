2020-04-03T15:29:51+03:00
Общество

Самоизоляция в Саратове: пьяного водителя отправили на десять суток в камеру

В пятницу и субботу ГИБДД будет ловить нетрезвых водителей
Ольга Симонова
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В Саратове сотрудники ГИБДД вчера, 2 апреля, поймали пьяного водителя без прав.

- Его остановили на 3-й Силикатной улице в 23:50. 33-летний мужчина находился за рулем ВАЗ-21074, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Сегодня, 3 апреля, мировой судья Октябрьского района признал его виновным в административном правонарушении и отправил в камеру на десять суток.

Также в ГИБДД отметили, что сотрудники будут ловить пьяных водителей сегодня и завтра — по вечерам и ночам.

Напомним, в Саратове сейчас введен режим всеобщей самоизоляции. Горожан просят оставаться дома и не выходить без повода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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