Самоизоляция в Саратове: пьяного водителя отправили на десять суток в камеру
В Саратове сотрудники ГИБДД вчера, 2 апреля, поймали пьяного водителя без прав.
- Его остановили на 3-й Силикатной улице в 23:50. 33-летний мужчина находился за рулем ВАЗ-21074, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
Сегодня, 3 апреля, мировой судья Октябрьского района признал его виновным в административном правонарушении и отправил в камеру на десять суток.
Также в ГИБДД отметили, что сотрудники будут ловить пьяных водителей сегодня и завтра — по вечерам и ночам.
Напомним, в Саратове сейчас введен режим всеобщей самоизоляции. Горожан просят оставаться дома и не выходить без повода.
ИСТОЧНИК KP.RU