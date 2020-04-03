2020-04-03T15:01:56+03:00
Общество

Хроники коронавируса в Саратове: Сети «Магнит» и «Пятерочка» объявили о снятии наценки на социально значимые товары

Приобрести товары без наценки можно начиная с 4 апреля
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В сетевых магазинах объявили о продаже ряда товаров без наценкиВ сетевых магазинах объявили о продаже ряда товаров без наценкиФото: Александр Уриевский
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Крупнейшие российские розничные сети — «Магнит» и Х5 Retail Group (сеть магазинов «Пятерочка») — приняли решение обнулить наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.

Инициатива направлена на поддержку социально незащищенных групп покупателей в период сложной эпидемиологической ситуации в стране. Каждая торговая сеть определит перечень продуктов питания первой необходимости в сегменте «первой цены», которые будут предложены покупателям без торговой наценки — по цене их приобретения у производителей. Лидеры российского розничного рынка рассчитывают на поддержку со стороны производителей и поставщиков, конструктивная позиция которых позволит усилить эффект от этой инициативы.

По информации представителя сети «Магнит», уже определен перечень из 10 наименований товаров «эконом-класса»: рис, тушенка говяжья, крупа геркулес, черный чай, яблоки, картофель, макароны, сахар, мясо куриное глубокой заморозки, хозяйственное мыло. Приобрести данные товары без наценки можно будет с 4 апреля во всех магазинах сети «Магнит».

По информации представителя Х5 Retail Group, перечень товаров с нулевой наценкой в настоящее время разрабатывается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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