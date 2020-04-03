Панков: Здоровье и благополучие жителей — приоритет для «Единой России»

3 Апр 2020 2020-04-03T14:25:50+03:00

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Решение Центральной избирательной комиссии отложить голосование на выборах, которые в скором времени должны были пройти в Ленинском районе Саратова и в Аткарске, поможет защитить здоровье граждан. Такое мнение высказал секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Николай Панков в своем канале «Пара слов».

- Не раз говорил, что к выборам нужно быть готовым всегда. Именно так выстраивает свою работу «Единая Россия», конкретными делами доказывая свою полезность людям. В этом году готовность нашей партии к выборам тоже высокая, есть сильные кандидаты, одобренные на внутрипартийном голосовании. Но сложная эпидемиологическая ситуация не допускает массовых скоплений людей. И решение Центральной избирательной комиссии отложить голосование на выборах, которые должны были пройти в это период на территориях субъектов РФ, считаю, обезопасит наших граждан. В нашей области это довыборы в Ленинском районе Саратова и в Аткарске.

Здоровье и благополучие жителей, безусловно, приоритет для «Единой России». В свою очередь, действующие депутаты от нашей фракции сделают все возможное, чтобы проблемы жителей округов, где сейчас нет депутатов, решались своевременно.

Что касается выборного процесса, для наших кандидатов это время должно быть использовано эффективно. Жители смогут получить больше информации о них и об их работе, лучше ознакомиться с их программами. Кроме того, кандидаты, как и все партийцы, смогут показать себя в волонтерской работе. Сегодня в нашей помощи нуждаются представители старшего поколения, те, кто находится в группе риска. Порой даже простая помощь с доставкой продуктов питания и лекарств будет им необходима. Будет правильно, если они присоединятся к этой волонтерской работе, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU