2020-04-03T14:21:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Замминистра Шувалов рассказал о количестве коек, подготовленных в Саратове для приема больных с коронавирусом

Принимать людей с подозрением на заражение COVID-19 будут в трех медучреждениях
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Брифинг в минздраве 3 апреля 2020 годаБрифинг в минздраве 3 апреля 2020 года
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Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал, что сейчас известно о 7 760 прибывших в Саратовскую область с начала наблюдения за заражением. Из них 788 взяты под медицинское наблюдение. На 3 апреля с 2 772 человек это наблюдение уже снято, они здоровы.

В работе задействованы 76 медорганизаций, более 3 тыс. медработников. Основной медперсонал переведен на усиление выхода на дом, в том числе по доставке рецептов и лекарств.

На сегодня развернуты дополнительно 130 инфекционных коек в городской клинической больнице №2 Саратова, это еще одна база для приема больных с коронавирусом.

Итого три медорганизации в Саратове подготовлены к приему зараженных: больница №10, детская инфекционная и горбольница №2. Итого 364 койки.

Ведется масштабная работа по укреплению материально-технической базы. Дополнительно направлены заявки по оснащению станций скорой помощи автомобилями.

- Плюс мы получаем благодаря поддержке губернатора Валерия Радаева и председателя Госдумы Вячеслава Володина транш на сумму более 3 млрд рублей, — заявил Станислав Шувалов.

Средства планируется направить, в первую очередь, на оснащение медорганизаций.

- Это будет очень серьезным подспорьем в модернизации первичного звена, — отметил первый замминистра.

Также часть денег направится на покрытие дефицита в части льготного лекарственного обеспечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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