«Колдуна»-педофила из Новоузенска отправили в колонию на десять лет

3 Апр 2020 2020-04-03T14:12:18+03:00

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В Новоузенске Саратовской области вынесен приговор 54-летнему обвиняемому в растлении девочки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина ранее был судим.

Установлено, что 27 октября прошлого года гражданин якобы собирался вылечить 15-летнюю девочку «от порчи». У себя в квартире он предложил девочке раздеться, якобы для мистического ритуала. Но та отказалась, поэтому злоумышленник силой сорвал с ребенка одежду и совершил действия сексуального характера.

После этого девочка убежала, рассказала обо всем бабушке, а та обратилась в полицию.

Свою вину мужчина не признал, но суд вынес приговор — десять лет в колонии строгого режима и ограничение свободы на год.

Решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU