«Колдуна»-педофила из Новоузенска отправили в колонию на десять лет
В Новоузенске Саратовской области вынесен приговор 54-летнему обвиняемому в растлении девочки.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина ранее был судим.
Установлено, что 27 октября прошлого года гражданин якобы собирался вылечить 15-летнюю девочку «от порчи». У себя в квартире он предложил девочке раздеться, якобы для мистического ритуала. Но та отказалась, поэтому злоумышленник силой сорвал с ребенка одежду и совершил действия сексуального характера.
После этого девочка убежала, рассказала обо всем бабушке, а та обратилась в полицию.
Свою вину мужчина не признал, но суд вынес приговор — десять лет в колонии строгого режима и ограничение свободы на год.
Решение не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU