Первый человек в Энгельсе заболел коронавирусом

3 Апр 2020 2020-04-03T09:22:54+03:00

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В Саратовской области за сутки еще четверо заразились коронавирусом.

Как сообщает оперативный штаб, трое из них жители Саратова, один — из Энгельса.

Все пострадавшие прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией: Турции, Польши, Греции.

Больные были на самоизоляции. Одного из зараженных положили в стационар, он в удовлетворительном состоянии. Остальные лечатся дома.

Таким образом, количество людей с COVID-19 в Саратовской области — 19 человек, но одного из них уже выписали.

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ИСТОЧНИК KP.RU