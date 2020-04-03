2020-04-03T09:22:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый человек в Энгельсе заболел коронавирусом

Также заразились трое саратовцев
Ольга Симонова
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В Саратовской области за сутки еще четверо заразились коронавирусом.

Как сообщает оперативный штаб, трое из них жители Саратова, один — из Энгельса.

Все пострадавшие прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией: Турции, Польши, Греции.

Больные были на самоизоляции. Одного из зараженных положили в стационар, он в удовлетворительном состоянии. Остальные лечатся дома.

Таким образом, количество людей с COVID-19 в Саратовской области — 19 человек, но одного из них уже выписали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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