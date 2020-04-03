Количество зараженных коронавирусом в Саратове на 3 апреля 2020 года выросло до 19 человек

3 Апр 2020 2020-04-03T09:22:30+03:00

В Саратове снова увеличилось количество зараженных коронавирусом

Изменить размер текста: A A

Еще четыре случая заражения коронавирусом подтверждены в Саратовской области.

Как только что сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией, все заболевшие ранее побывали в неблагополучных по эпидемиологической обстановке странах. Это Турция, Греция и Польша.

Также сообщается, что среди заболевших, трое саратовцев и один житель Энгельса. Все они соблюдали режим самоизоляции. Выявлен круг контактных лиц.

Одного из пациентов направили в стационар, он находится в удовлетворительном состоянии. Остальные лечатся дома. Контактные лица также взяты под наблюдение.

Таким образом, количество зараженных коронавирусом в Саратове составило 19 человек. Из них один уже выписан.

ИСТОЧНИК KP.RU