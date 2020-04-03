2020-04-03T00:00:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Саратове на 3 апреля 2020 года составило 15 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Саратове на 3 апреля 2020 года
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В Саратовской области число заболевших коронавирусом по данным на 3 апреля 2020 года не изменилось.

Как сообщает оперативный штаб региона, с начала пандемии в Саратовской области заразились COVID-19 15 человек.

Всплеск зарегистрирован в среду, 1 апреля, диагноз был подтвержден сразу у 11 граждан.

Из 15 пациентов одна уже выздоровела и была выписана из больницы.

Также стало известно, что среди заболевших шестеро мужчин, семь женщин и один ребенок. В большинстве это жители Саратова. Один из Саратовского района, по двое из Ртищева и Аткарска.

Кроме того, известно, что почти у всех заболевание протекает в легкой форме. В тяжелой – ни у кого. В связи с этим восемь человек проходят лечение на дому.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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