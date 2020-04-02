Минобороны опровергло слухи об отмене Парада на Красной площади в День Победы
Министерство обороны РФ отрицает перенос или отмену Парада Победы на Красной площади.
Как сообщили «Комсомольской правде» в Минобороны, пока все идет по плану.
По словам официального представителя ведомства, генерал-майора Игоря Конашенкова, нет решения об изменении даты или формата Парада. 1 апреля прошла очередная парадная тренировка.
При этом все участники проходят серьезные меры профилактики, чтобы не допустить заболевания сред личного состава. В частности, температуру тела измеряют трижды в день.
- Люди горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота, – отметил Игорь Конашенков.
ИСТОЧНИК KP.RU