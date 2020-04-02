Минобороны опровергло слухи об отмене Парада на Красной площади в День Победы

2 Апр 2020 2020-04-02T16:01:22+03:00

Все участники усиленно тренируются и следят за здоровьем

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Министерство обороны РФ отрицает перенос или отмену Парада Победы на Красной площади.

Как сообщили «Комсомольской правде» в Минобороны, пока все идет по плану.

По словам официального представителя ведомства, генерал-майора Игоря Конашенкова, нет решения об изменении даты или формата Парада. 1 апреля прошла очередная парадная тренировка.

При этом все участники проходят серьезные меры профилактики, чтобы не допустить заболевания сред личного состава. В частности, температуру тела измеряют трижды в день.

- Люди горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота, – отметил Игорь Конашенков.

ИСТОЧНИК KP.RU