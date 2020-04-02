Четверо парней год обкрадывали жителей Заводского района и угоняли машины

2 Апр 2020 2020-04-02T15:37:38+03:00

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В Заводском районе Саратова будут судить группу четырех юношей.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на момент совершения преступления, одному из них на момент совершения преступления исполнилось 16 лет.

Парни в разном составе в течении 2019 года обокрали квартиру в доме на Заречной, дачу в Заводском районе, а также угнали две машины с улицы Азина и одну – с улицы Васильковская. Кроме того, из этого автомобиля они украли аккумулятор.

Все обвиняемые, кроме 20-летнего парня, признались. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU