2020-04-02T14:39:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Депутат оказала помощь многодетной матери из Саратова

Вместе с фондом «Столица Милосердия» Юлия Литневская передала в семью продукты питания, детские вещи и игрушки
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Из-за сложной эпидемиологической ситуации многие саратовцы в настоящее время остаются дома на самоизоляции. Не имея возможности сходить за продуктами, они обращаются за помощью на «горячую линию» партии «Единая Россия» и к депутатам. Помощь многодетной семье вместе с фондом «Столица Милосердия» оказала депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская.

- Молодая многодетная мама Зульфия без близких родственников в Саратове, с восьмимесячным ребенком на руках по вполне понятным причинам боится выходить из дома. Помимо продуктов, совместно с фондом «Столица милосердия» передала им детские вещи и игрушки, – рассказала на своей странице в Инстаграм litnevskaya.jm Юлия Литневская, отметив, что все вещи были тщательно обработаны и продезинфицированы.

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Также она поблагодарила всех волонтеров и неравнодушных людей, которые, соблюдая меры предосторожности, в это непростое время помогают тем, кто в этом больше всего нуждается.

- Доброта и взаимовыручка - то, что сейчас особенно важно, – подчеркнула Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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