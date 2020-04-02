В Саратове продолжится вакцинация детей, несмотря на коронавирус

2 Апр 2020 2020-04-02T16:21:13+03:00

В случае отказа Минздрав будет разбираться

Изменить размер текста: A A

Жители Саратовской области обеспокоены возможным отказом от вакцинации детей в поликлиниках из-за ситуации по коронавирусу.

Соответствующие вопросы поступили сегодня во время брифинга в региональном Минздраве.

Первый замминистра Станислав Шувалов отметил, что в связи с важностью прививок от детских заболеваний, вакцинацию решено продолжить.

Также он отреагировал на сообщение, что в детской поликлинике №1 Саратова повесили объявление о приостановке вакцинации.

- Разберемся. Спасибо за сигнал, — заявил Станислав Шувалов.

Помимо этого он отметил, что узкие специалисты в поликлиниках продолжают прием. Однако посоветовал обращаться к ним только в случае острой необходимости, а не для планового осмотра.

- Если есть конкретные примеры, передайте нам. Мы отработаем. Надо решить, что понимается под экстренным случаем, — отметил первый замминистра.

ИСТОЧНИК KP.RU