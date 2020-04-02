Скончался преподаватель СГУ, киновед Владимир Семенюк

2 Апр 2020 2020-04-02T13:45:59+03:00

Он умер после тяжелой болезни 1 апреля

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1 апреля 2020 года после тяжёлой болезни скончался старший преподаватель кафедры общего литературоведения и журналистики СГУ Владимир Кузьмич Семенюк.

Семенюк был одним из активных организаторов киноклубного движения: участвовал в создании киноклубов «Десятая муза», «Диалог», руководил киноклубом «Восхождение». Он был делегатом учредительного съезда Всесоюзного общества друзей кино, одним из организаторов альтернативного кинотеатра «Гранд-Мишель», участником проблемно-деловой игры по перестройке советского кинематографа «Перспектива».

На ГТРК «Саратов» В.К. Семенюк вёл пользовавшиеся большой популярностью телепередачи «Киноафиша» и «2-я Садовая», неутомимо участвовал в проведении международного фестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания».

ИСТОЧНИК KP.RU