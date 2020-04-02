2020-04-02T10:39:57+03:00
Происшествия

Установлена личность человека, чьи останки нашли у гаража на Ипподромной

Подозреваемого в его убийстве задержали
Ольга Симонова
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Следователи Ленинского района Саратова и полиция задержали подозреваемого в убийстве мужчины, чьи останки нашли у гаражей на улице Ипподромная.

- Им оказался 30-летний житель Саратовской области, проживающий в Ленинском районе. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Также установлена личность убитого — это 40-летний саратовец.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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