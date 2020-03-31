Найденный на Ипподромной в Саратове мужчина оказался убит

31 Март 2020 2020-03-31T11:47:55+03:00

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Следователи Ленинского района возбудили уголовное дело об убийстве. Оказалось, что найденный на Ипподромной улице человек был убит. Это выяснилось во время проверки.

Напомним, прохожий нашел останки возле гаражей вчера, 30 марта.

Сейчас устанавливается личность погибшего, а также разыскивается его убийца. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU