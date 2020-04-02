2020-04-02T09:50:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратове отделения почты вновь начали принимать клиентов

Но без крайней необходимости ходить на почту все же не стоит
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Почтовые отделения регулярно проветривают и дезинфицируютПочтовые отделения регулярно проветривают и дезинфицируют
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Сегодня и завтра отделения «Почты России» в Саратове будут работать как обычно.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФПС региона, клиенты смогут воспользоваться всеми видами услуг.

При этом сохраняются ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса: внутри помещения одномоментно смогут находиться лишь несколько людей, в зависимости от площади, также посетителям предписано соблюдать дистанцию 1,5-2 метра — для этого на пол нанесена разметка.

«Почта России» советует все же не приходить, если нет острой необходимости. Для отправки посылки рекомендуется предварительно оформить ее онлайн, чтобы сократить время пребывания в отделении.

- Начальники почтовых отделений контролируют самочувствие персонала. Создана онлайн-форма оперативного сбора информации, через которую начальники отделений ежедневно информируют оперативный штаб о состоянии здоровья сотрудников. Во всех отделениях регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений. Расширяется выдача масок и санитайзеров персоналу, в первую очередь снабжаются почтовые отделения в регионах с наиболее высоким уровнем распространения вируса, — сообщили в УФПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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