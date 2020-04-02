Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отмечает день рождения

2 Апр 2020 2020-04-02T08:50:01+03:00

Он родился в 1961 году

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Сегодня, 2 апреля, день рождения отмечает губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Он родился в 1961 году в селе Благодатное Хвалынского района.

После окончания института механизации в Саратове вернулся в Хвалынский район и работал в совхозе «Благодатинский» на разных должностях, а впоследствии возглавил его.

Валерий Радаев с 1996 года стал главой администрации Хвалынска, через несколько месяцев – главой администрации всего района. Позже перешел на работу в Управление ветеринарии на должность руководителя.

В декабре 2007 года избран депутатом областной думы и стал ее председателем.

Назначен временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области 23 марта 2012 года Указом Президента России Дмитрия Медведева. А 5 апреля его кандидатуру утвердили областные депутаты. С тех пор он был переизбран на второй срок в 2017 году.

Валерий Радаев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, орденом Дружбы, орденом Почета. Является Почетным гражданином Хвалынского района.

ИСТОЧНИК KP.RU