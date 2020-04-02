2020-04-02T08:50:01+03:00
Общество

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отмечает день рождения

Он родился в 1961 году
Поделиться:
Губернатор Саратовской области Валерий РадаевГубернатор Саратовской области Валерий Радаев
Изменить размер текста:

Сегодня, 2 апреля, день рождения отмечает губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Он родился в 1961 году в селе Благодатное Хвалынского района.

После окончания института механизации в Саратове вернулся в Хвалынский район и работал в совхозе «Благодатинский» на разных должностях, а впоследствии возглавил его.

Валерий Радаев с 1996 года стал главой администрации Хвалынска, через несколько месяцев – главой администрации всего района. Позже перешел на работу в Управление ветеринарии на должность руководителя.

В декабре 2007 года избран депутатом областной думы и стал ее председателем.

Назначен временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области 23 марта 2012 года Указом Президента России Дмитрия Медведева. А 5 апреля его кандидатуру утвердили областные депутаты. С тех пор он был переизбран на второй срок в 2017 году.

Валерий Радаев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, орденом Дружбы, орденом Почета. Является Почетным гражданином Хвалынского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовские режиссеры выпустили мастер-классы для начинающих
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отмечает день рождения
Начальник полиции Саратова ответит на вопросы горожан
Четыре улицы в Ленинском и Заводском районах остались без воды
По вопросам коронавируса в колл-центр администрации обратились более 630 саратовцев
Жительница Саратова отдала мошенникам 146 тыс. рублей за защиту от них самих
Выплаты на новорожденных и на детей в малоимущих семьях продлили в беззаявительном режиме
В Аркадаке пьяная женщина пыталась ограбить собутыльницу, побила стекла в доме и обругала полицейских
Мужчина разбился в салоне автобуса в Саратове
В Саратовской области вновь ожидается порывистый ветер
Спецпропуска для перемещения граждан в Саратове в период самоизоляции: новая схема получения
Коронавирус в Саратове: маски надевают даже на машины
Режим самоизоляции: полиция прочесала три района Саратовской области в поисках злостного уклониста
Перевозки пассажиров в пригородном и дальнем сообщении на ПривЖД снизились на 13,2% в марте
В Саратове меняют режим работы оперативного штаба по коронавирусу: останутся немногие
Коронавирус в Саратовской области: карта распространения по региону
Глава Балашовского района о выдаче спецпропусков для жителей: очереди отсутствуют
Саратовская область лидирует в России по числу случаев бешенства
Михаил Исаев о спецпропусках для перемещения граждан в Саратове: Этот объем невозможно обработать за сутки
«Комсомольская правда» и Пенсионный фонд проведут прямую линию на тему маткапитала
Магазин в Саратове закрыли на месяц за продажу одежды в период жесткой самоизоляции
Депутат привезла продукты и лекарства саратовской пенсионерке