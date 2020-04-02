По вопросам коронавируса в колл-центр администрации обратились более 630 саратовцев
В колл-центр администрации Саратова по состоянию на 15:00 1 апреля поступило 630 звонков с вопросами о коронавируса от горожан.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, сотрудники ответили на 450 вызовов и получили 182 сообщения через интернет-мессенджеры.
В основном саратовцы интересовались оформлением пропусков, возможностью выехать за город для лечения. Жители других областей интересовались процедурой въезда в областной центр для доставки товаров.
Напомним, задать свой вопрос можно с 8:00 до 20:00 по телефонам: 74-86-80, 74-86-87 и 23-60-08 или написать в Viber и WhatsApp по номеру 8-927-227-96-35.
За оказанием консультативно-психологической помощи горожане могут круглые сутки бесплатно позвонить специалистами по «телефону доверия»: 8-800-2000-122.
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ИСТОЧНИК KP.RU