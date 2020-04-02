2020-04-02T09:11:08+03:00
Общество

Выплаты на новорожденных и на детей в малоимущих семьях продлили в беззаявительном режиме

Решение приняли в министерстве соцразвития Саратовской области
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В министерстве соцразвития Саратовской области решили не приглашать к себе людей, которым положены выплаты на первенцев и малоимущие семьи, получающие деньги на детей до 16 лет

В период распространения коронавируса в министерстве решили, что будет лучше, если заявления им носить не будут. Для этого решено автоматически продлить все ранее назначенные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (если ему в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года исполняется один или два года), а также ежемесячные пособия малоимущим на детей до 16 лет. Беззаявительный порядок будет действовать до 1 октября 2020 года.

При этом всем остальным за назначением выплаты на очередной срок предлагают обращаться в учреждения социальной поддержки населения. Для этого туда сначала нужно позвонить по телефонам, которые можно найти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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