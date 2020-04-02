В Аркадаке пьяная женщина пыталась ограбить собутыльницу, побила стекла в доме и обругала полицейских
В Саратовской области будут судить жительницу Аркадака.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в покушении на грабеж и публичное оскорбление представителя власти.
Следствие считает, что днем 20 января 2019 года 29-летняя женщина распивала алкоголь в гостях у семейной пары. Она начала дебоширить, и ее попытались выставить.
Уходя, гостья взяла телефон хозяйки, положила себе в карман и захотела сбежать. Однако попытка грабежа не удалась — хозяин заметил и отнял аппарат.
После этого женщина пошла к другому приятелю. Не застав его, она начала бить стекла в доме. Соседи вызвали полицию, но гражданка обругала правоохранителей грубой бранью.
Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU