В Аркадаке пьяная женщина пыталась ограбить собутыльницу, побила стекла в доме и обругала полицейских

2 Апр 2020 2020-04-02T09:08:49+03:00

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В Саратовской области будут судить жительницу Аркадака.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в покушении на грабеж и публичное оскорбление представителя власти.

Следствие считает, что днем 20 января 2019 года 29-летняя женщина распивала алкоголь в гостях у семейной пары. Она начала дебоширить, и ее попытались выставить.

Уходя, гостья взяла телефон хозяйки, положила себе в карман и захотела сбежать. Однако попытка грабежа не удалась — хозяин заметил и отнял аппарат.

После этого женщина пошла к другому приятелю. Не застав его, она начала бить стекла в доме. Соседи вызвали полицию, но гражданка обругала правоохранителей грубой бранью.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU